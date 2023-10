Birre per tutti i gusti e cibo emiliano. Porte aperte al birrificio Menaresta

Due giorni di festa alla scoperta delle birre sour e barricate,

tra musica, street food reggiano e ospiti provenienti da birrifici

di varie zone d’Italia e pure dall’estero, ad esempio dalla Svizzera.

Un intero weekend per portare questo mondo in Brianza, con l’esperienza di uno dei più importanti e storici birrifici del territorio e con oltre 50 prodotti tra lambic, sour, barricate, sidri sour e vini naturali, per capire come la realtà delle fermentazioni non si fermi alla sola uva o al solo malto d’orzo. Oggi e domani il Birrificio Menaresta organizza la “Caution Barrication Fest 2023“, che sarà ospitata nella barricaia di piazza Risorgimento. Gli spazi al coperto permetteranno di tenere l’evento anche in caso di pioggia. Accanto alle 50 birre tra cui sbizzarrirsi ci saranno presentazioni dei nuovi blend di Birra Madre e di altri prodotti e la possibilità di visitare uno dei primi birrifici artigianali brianzoli.