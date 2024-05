Betoniera in retromarcia investe moviere

È stato urtato e spinto a terra dal camion in manovra. Nell’incidente avvenuto ieri sulla statale Regina a Colonno, è rimasto ferito un uomo di 66 anni di Dongo, impiegato come moviere nella zona che gravita attorno al cantiere della variante. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è stato visitato al pronto soccorso del Sant’Anna, ma poi dimesso al termine di una serie di accertamenti clinici.

La ricostruzione dell’investimento è stata fatta dalla Polizia Stradale di Como. La betoniera che ha investito il moviere, si stava spostando in direzione nord, all’altezza dell’inizio del sentiero della Greenway.

L’autista si è fermato per far passare un altro mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta, su un tratto di rettilineo con un leggero restringimento: mentre era fermo, ha fatto un ulteriore movimento in retromarcia per agevolare ulteriormente il passaggio dell’altro camion, urtando il moviere che era fermo in piedi alle sue spalle. L’uomo è stato sbalzato a terra e ha gridato, consentendo all’autista di bloccarsi subito, anche perché la velocità di movimento era minima. Il ferito è stato subito soccorso: temendo che potesse aver riportato lesioni importanti, anche non immediatamente visibili, i soccorritori del 118 hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice giallo. Ma una volta visitato, le condizioni sono apparse molto meno gravi di quanto temuto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per prestare assistenza e la polizia locale di Tremezzina per la viabilità.

Paola Pioppi