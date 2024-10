Bergonzoni apre 5 mesi al Mignon

Alessandro Bergonzoni (nella foto) aprirà la programmazione teatrale tiranese il 7 novembre. Sarà l’eclettico artista bolognese, con il suo “Arrivano i dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)“ a dare il via a una ricca stagione di Tirano Teatro che si terrà, come di consueto, al Mignon. "L’attesa di tutti gli amanti del teatro è finita – dice Isabella Ciapponi Landi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Tirano – Quest’anno è stata un po’ più lunga del solito, giustificata dal nostro recente insediamento. Il calendario offre proposte di grande rilievo emotivo. Tirano ha sempre dimostrato un grande rispetto e amore per la cultura e per l’arte scenica e il nostro impegno è quello di offrire spettacoli che sappiano rispondere a questa fame di bellezza e significato. Le proposte sono molto accattivanti nella speranza di non soddisfare solo gli utenti affezionati, ma di invogliare anche nuovi spettatori. Mi piacerebbe che il mio e nostro entusiasmo potessero coinvolgere soprattutto i giovani per portarli a teatro. Il nostro cinema Mignon sarà un luogo d’incontro per la comunità, dove le storie che si raccontano sul palco diventano il veicolo per condividere momenti di socialità. Vogliamo offrire al pubblico tiranese spettacoli che siano all’altezza delle aspettative, con interpreti noti al grande pubblico che capaci di lasciare un segno profondo. Vi invitiamo a unirvi a noi per questa nuova avventura, a condividere con noi le emozioni e a partecipare a questo straordinario viaggio teatrale".

Il ricco programma proseguirà il 10 dicembre con gli Oblivion e il loro Tuttorial; il 30 gennaio 2025 con L’illusione coniugale con Rosita Celentano, Attilio Fonata e Stefano Artissunch; il 20 febbraio 2025 con Plaza Suite, con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. La chiusura il 20 marzo 2025 con Galileo oltre le stelle di Corrado d’Elia.

Fulvio D’Eri