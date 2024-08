Beach volley in Valmalenco, al posto delle spiagge a fare da sfondo ci sono le Alpi

Chiesa Valmalenco (Sondrio), 4 agosto 2024 – Che successo per la settimana del beach volley in Valmalenco. È terminata venerdì la terza edizione della settimana dedicata al beach volley, organizzata sui bellissimi campi da gioco di Vassalini dal Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco in stretta collaborazione con Valtellina Summer League. E così anche un posto di montagna può trovare fortuna, diciamo così, ospitando uno sport nato sulle spiagge. Tutto è incominciato domenica scorsa con una giornata “a tutto beach“ in cui una quarantina di ragazze, provenienti dalle provincie di Bergamo, Lecco e Milano ma anche da club valtellinesi quali Olympic Morbegno e Gs Chiuro, hanno potuto godersi una giornata di beach volley a fianco di giocatrici professioniste quali Jennifer Boldini, Vittoria Piani, Giorgia Zannoni e Laura Bovo e di due pro quali Max Cioffi e Paolo Bonola.

Un’iniziativa che avvicina le giovani con i big, poi pronti a selfie, foto di rito e autografi ma anche a rimanere coi più piccoli per dar loro qualche “dritta“. Poi nel corso della settimana, le due professioniste Vittoria Piani e Jennifer Boldini, con la presenza del tecnico locale Antonio Leusciatti, ogni mattina hanno tenuto un “clinic“ sul beach volley, con bambine, bambini, ragazze e ragazzi entusiasti. Tanto gioco, sotto uno splendido sole, ma anche tanto divertimento perché alla base del successo di questa iniziativa c’è il giusto mix tra aspetto sportivo e aspetto ludico. E nella giornata finale, gadget per tutti, magliette e palloni, e assalto alle professioniste per gli autografi di rito e le ultime foto.

L'evento sportivo ha coinvolto ragazzi e ragazze di tre province lombarde

Grande soddisfazione

“Siamo molto soddisfatti del successo della settimana dedicata al beach volley – dice Roberto Pinna, direttore del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco – che, ormai da tre anni, organizziamo a Chiesa in Valmalenco, sui campi di Vassalini. C’è una buonissima risposta da parte delle ragazze e anche di alcuni ragazzi che si sono divertiti nel corso di una settimana con Vittoria Piani e Jennifer Boldini, due autentiche professioniste che nel corso di questa settimana si sono messe a completa disposizione delle ragazze e dei ragazzi presenti dimostrando sempre grande empatia. Anche i genitori sono molto soddisfatti di questa iniziativa, perché facendo sport i ragazzi si tolgono per un paio d’ore dai telefonini e dai device, questa è già una bella cosa. Tutti i partecipanti si sono divertiti e questo è il fattore più importante. Posso già annunciare che, visto il crescente successo, di voler riproporre l’iniziativa anche per la prossima stagione, è una di quelle cose che funzionano e quindi anche l’anno prossimo a fine luglio e ad inizio agosto avremo un’altra settimana di beach volley”. A settembre la Valmalenco sarà protagonista, insieme a Livigno, Aprica, Sondrio e alla Valchiavenna, dei grandi eventi di basket e di pallavolo perché alla fine sport e turismo costituiscono un binomio vincente.