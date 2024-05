Minaccia di accoltellare una cliente e le bariste: chiuso un locale di Sondrio

Sondrio, 7 maggio 2024 – Il Questore di Sondrio ha disposto la chiusura al pubblico del Bar Desa per quindici giorni. Il provvedimento, il terzo di questo tipo notificato al proprietario, è stato disposto per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

"Determinante, nella scelta adottata, - si legge nel comunicato stampa della Questura di Sondrio – è quanto accaduto lo scorso venerdì 3 maggio ove personale della Questura interveniva dopo una chiamata alla sala operativa che segnalava la presenza all’interno del locale di un soggetto che, in evidente stato confusionale, minacciava di accoltellare una ragazza e le dipendenti del bar. L’uomo, pluripregiudicato, è stato in seguito tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato a piede libero per oltraggio, percosse, minaccia grave e porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere”. L’intervento ha richiesto l’uso del Taser ad impulsi elettrici per immobilizzare la persona che aveva aggredito gli stessi operanti.