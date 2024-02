Azerbaigian, Ucraina. Sguardi sul mondo e dai fronti di guerra Oggi alle 17 si inaugurano quattro mostre fotografiche alla Villa Pomini di via don Testori, nell’ambito del festival Filosofarti 2024. Le esposizioni trattano temi come la pace tradita nel Nagorno Karabakh, la vita in Iran oltre il velo, la situazione dei bambini in Ucraina e il rapporto tra donne e motori. Le mostre saranno aperte fino al 3 marzo, con orari di visita il sabato e la domenica. L'ingresso è libero.