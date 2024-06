Avvistamenti Ufo a Sondrio: “Monitoraggio 24 ore su 24 in Valmalenco”

Gli ufologi sbarcano a Sondrio. Sarà la sala della sede di Confartigianato del capoluogo ad ospitare sabato pomeriggio, dalle 14 alle 19, la conferenza "Nel cuore del mistero" organizzata dall’associazione Gaus (Gruppo accademico ufologico Scandicci) in collaborazione con la libreria il Faro.

Ma perché proprio a Sondrio? A spiegarlo è il presidente di Gaus Pietro Marchetti: "Noi operiamo da 30 anni e da 24 anni organizziamo ininterrottamente a Firenze l’unico congresso ufologico sul suolo italiano. Quest’anno spegniamo le prime trenta candeline e abbiamo scelto di festeggiare il compleanno alla grande, con una conferenza. E abbiamo scelto di farlo a Sondrio, perché questa è una zona in cui le testimonianze di eventi riferibili a Ufo non mancano di certo. La Valmalenco è una zona molto "produttiva", diciamo così, e dal 2014 teniamo traccia delle testimonianze. E ce ne sono veramente parecchie. Nel 2021 è nato il progetto Vut (Valmalenco Ufo target) che prevede il monitoraggio 24 ore su 24 con webcam delle zone della Valmalenco e Sondrio. E oggi mostreremo le cose più eclatanti e devo dire che i fenomeni non sono solo in Valmalenco ma anche nel capoluogo di provincia valtellinese".

Tanti gli avvistamenti, riportati dalle cronache, di oggetti non ben definiti e potenzialmente Ufo. "Ci sono persone, in Valmalenco, che ci confidano di aver visto cose "strane", le testimonianze sono diverse". Apertura dei lavori alle 14 e alle 14.15 il cantante malenco Luca Dioli, in arte Trentatré, canterà "Un sogno". Poi via col dibattito, con l’intervento, tra gli altri, di Alessandro Di Roio (foto), carabiniere in pensione, che è stato per anni "punto di riferimento" in Valmalenco per le persone avvistatrici di Ufo.