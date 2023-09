Automobile sulla Statale investe e uccide un cucciolo di cervo

Ancora un incidente nel Varesotto che coinvolge un animale selvatico, in questo caso un cervo. È accaduto ieri intorno alle 7,30 a Brissago Valtravaglia, dove un’automobile che viaggiava sulla Statale si è scontrata con un cervo che improvvisamente ha attraversato la carreggiata. Il conducente non è riuscito a evitare l’impatto. Illeso l’automobilista, la vettura ha invece riportato alcuni danni. Nello scontro ha perso la vita il cucciolo dell’ungulato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno regolato la circolazione e messo in sicurezza la carreggiata, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Luino.