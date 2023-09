Auto nel canale, è tragedia Due donne non hanno scampo

di Stefano Zanette

MEDE (Pavia)

Due vite spezzate, per l’auto ribaltata nell’acqua del canale d’irrigazione. Due donne, morte già per i gravi traumi riportati nell’uscita di strada o per annegamento per non essere poi riuscite a uscire dal fossato. Per entrambe non c’è stato purtroppo nulla da fare, con i soccorritori che hanno solo potuto constatare i decessi. Emilia Corti, di 89 anni, residente a Torino, era originaria di Mede e in questi giorni, da circa una settimana, era in visita a parenti che abitano in una cascina vicina al luogo della tragica uscita di strada, lungo la Sp52 tra Mede e Villa Biscossi. Ieri mattina, poco prima delle 10, al volante della Ford Fiesta, intestata alla ottantanovenne, c’era Maria Vitrano, 71 anni di Torino, che accudiva e aveva accompagnato la donna più anziana dai parenti in Lomellina.

Dalla prima ricostruzione della dinamica, la Fiesta viaggiava in direzione di Mede ed è uscita di strada sulla sinistra rispetto al senso di marcia. Le cause della perdita di controllo del mezzo restano al momento ignote, non essendoci testimoni che abbiano assistito all’incidente, che ha provocato la morte di entrambe le donne coinvolte. La Polstrada di Pavia ha eseguito i rilievi sul posto e sta proseguendo con gli accertamenti, per quello che è considerato un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti, non essendo state riscontrate tracce di un’eventuale collisione precedente all’uscita di strada. Oltre alla Polstrada e ai vigili del fuoco, appena segnalata da altri automobilisti in transito l’auto ribaltata nel fosso pieno d’acqua, dalla centrale operativa dell’Areu sono stati inviati sul posto numerosi mezzi di soccorso, non solo l’ambulanza e l’auto medica col rianimatore a bordo ma anche l’elicottero fatto decollare da Milano, per portare i soccorsi con la massima urgenza.

Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono arrivati in poco tempo anche i parenti della ottantanovenne, che abitano nelle immediate vicinanze e purtroppo si sono subito resi conto che quella ribaltata nel canale pieno d’acqua era proprio la Fiesta di Emilia Corti, apprendendo così nell’immediatezza le tragiche conseguenze dell’uscita di strada dell’auto.