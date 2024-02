"Ausmerzen" a firma Paolini. Per ricordare

Nell’ambito del ciclo di eventi Gener-Azioni 24, domenica 18 febbraio, alle 16, si terrà lo spettacolo di teatro-documentario "Ausmerzen", di Marco e Mario Paolini, nel teatro della Cooperativa AttivaMente, presso l’ex Pastificio Castelli, in via Pastrengo 15. Racconta la cosiddetta "Azione Ti Quattro", il primo sterminio di massa nazista: l’eliminazione di settantamila tedeschi fra malati mentali, portatori di handicap, disabili e bambini affetti da malformazioni. L’evento fa parte di Gener-Azioni 24, il programma di azioni per la rigenerazione del comparto industriale dismesso della ex Tintostamperia. Ingresso libero con prenotazione su Eventbrite.