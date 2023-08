Assiste alle potature a Bagnolo Mella: Ferito da un tronco

Gli operai tagliano gli alberi, lui sorveglia i lavori. Qualcosa però va storto, un ramo si stacca e lo colpisce in pieno. È rimasto ferito gravemente un settantatreenne che ieri mattina si stava occupando dei lavori di potatura in un giardino privato a Bagnolo Mella, nel parco di Spada del Dosso in via Solferino 108. L’incidente si è verificato appena passate le dieci. Gli addetti, a quanto ricostruito, stavano per l’appunto sistemando alcuni alberi pericolanti, danneggiati dalle tempeste dello scorso luglio. Il pensionato era sul posto a sorvegliare le operazioni in questione quando all’improvviso, per ragioni in corso di accertamento, è stato colpito al petto da un tronco appena tagliato. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un’automedica e un’ambulanza.

Rimasto a terra esanime, il settantatreenne è stato condotto in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Al parco Spada del Dosso anche i tecnici di Ats, incaricati di fare luce sulla dinamica dell’infortunio.

B.Ras.