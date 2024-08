Sconti per gli asili nido, in Valtellina sul piatto ci sono 50mila euro per genitori bisognosi. Chi ne ha diritto

Sondrio – Cinquantamila euro a sostegno delle famiglie più bisognose: è la somma messa a disposizione dai Comuni dell’Ambito di Sondrio per finanziare i voucher che consentono la riduzione della retta per i servizi per la prima infanzia accreditati con l’Ufficio di Piano, otto in totale, per l’anno educativo 2024/2025. Il bando per l’erogazione dei voucher individua quali destinatari i nuclei familiari, residenti nel comprensorio sondriese, con figli nati negli anni 2022, 2023, 2024, o attesi entro il 30 settembre del corrente anno, iscritti a tempo pieno a un servizio privato, con Isee minorenni non superiore a 30 mila euro.

Per l’asilo nido comunale “La Coccinella”, struttura che prevede già un sistema tariffario agevolato per tutti i residenti nel comune di Sondrio, il voucher può essere richiesto solo da famiglie non residenti a Sondrio, con Isee pari o inferiore a 25mila euro, o da residenti con Isee compreso tra 20 e 25mila euro.

L’ammontare dei voucher mensili varia da 60 a 240 euro, a seconda del valore dell’Isee minorenni, e riuscirà a dare un aiuto alle famiglie. “Grazie ai voucher i cittadini residenti nell’Ambito di Sondrio possono usufruire di tariffe agevolate e quindi accedere alla misura “Nidi gratis” – spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Sondrio Maurizio Piasini –. Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica o con entrambi i genitori impegnati nell’attività lavorativa. L’anno scorso sono risultate beneficiarie 30 famiglie, e ben 19 hanno potuto contare sull’azzeramento dell’intera retta per l’asilo nido”. La domanda per l’assegnazione del voucher prima infanzia dovrà essere presentata on line entro le 12 del 26 agosto prossimo, accedendo con Spid o carta d’identità elettronica allo sportello digitale del Comune di Sondrio, allegando l’attestazione Isee in corso di validità e il documento d’identità del dichiarante. La graduatoria verrà definita in base a una serie di criteri relativi alla situazione genitoriale. Info: Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Sondrio: 0342 526428, pianodizona@comune.sondrio.it.