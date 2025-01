Asa e Oss, via al corso di formazione

Tempo di bilanci, positivi, ma anche di iscrizioni al nuovo corso previsto a febbraio, dopo che nell’ultimo triennio sono state oltre 100 le professioniste socio-assistenziali (Asa e Oss) che Enaip Morbegno ha formato. "Quella dell’Asa è una professione fondamentale, che vogliamo valorizzare, senza la quale si rischia di veder ridurre i posti letto o allungare le liste d’attesa – commenta il direttore di Enaip Andrea Donegà –. Corsi come questi hanno il triplice vantaggio di rappresentare una valida occasione occupazionale per chi è in cerca di lavoro o vuole riqualificarsi, di rispondere alle richieste del mercato e ai bisogni delle famiglie che cercano assistenza per i propri cari in condizioni di fragilità". Il superamento di “quota 100“ è stato raggiunto venerdì scorso con la chiusura del corso Asa iniziato nel 2024. Hanno infatti ottenuto la qualifica di Ausiliario socio assistenziale tutte le partecipanti al percorso formativo realizzato da Enaip in collaborazione con le due Fondazioni casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno e Corti Nemesio di Delebio, le cooperative sociali Grandangolo e La Breva, con il contributo della Provincia di Sondrio e di Apf Valtellina. Alla nuova edizione del corso collaboreranno Casa di riposo di Talamona e Comunità il Gabbiano.