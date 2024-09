Arte e trekking. Ecco il Festival del Benessere

Il Parco delle Orobie Valtellinesi lancia il Festival del benessere. Suoni e passeggiate, arte e trekking, meditazione e yoga per un modo diverso di vivere la natura. Presentato ieri nella sede di Albosaggia dal presidente Doriano Codega e dal direttore Massimo Merati, il festival griffato Parco delle Orobie valtellinesi prevede cinque appuntamenti per due weekend, il 14 e 15 e il 21 e 22 settembre, distribuiti nei tre mandamenti di Morbegno, Sondrio e Tirano. "Questa è l’ennesima novità che proponiamo – ha spiegato il presidente Codega – con l’intento di ampliare i potenziali fruitori del parco: sono occasioni per trascorrere del tempo all’aria aperta, rilassarsi e rigenerarsi rivolte a persone di ogni età, che ci auguriamo possano incontrare il favore di residenti e turisti". “Yoga in rifugio“ propone due giorni di yoga e trekking in Val Gerola, con cena, meditazione sotto le stelle, pernottamento al rifugio Trona Soliva, pratica di yoga all’alba ed escursione al lago di Trona, il 14 e il 15 settembre. Per sabato 14 al Bosco dei Bordighi, nel fondovalle, al di fuori del territorio del parco, è stato organizzato un laboratorio interattivo, adatto in particolare a bambini e famiglie ma aperto a tutti, per scoprire la melodia delle foglie, il ritmo dei sassi e i rami che si spezzano. Il paesaggio sonoro è al centro anche della passeggiata di due ore circa in Val Caronella, in programma domenica 15 settembre. Altre due attività distinte si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 in Val Gerola: escursione e pratiche artistiche si incontrano sulla Cima Rosetta, lungo una marcia di circa quattro ore.

