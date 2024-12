Arriva la nuova strada per il fondovalle . Dopo quarant’anni

La Regione stanzia i fondi per la strada per Bema, Comune di 116 abitanti posto sopra Morbegno, mettendo così la parola fine ad un’emergenza di lungo corso. La convenzione firmata da Regione, Comune di Bema e Concessioni autostradali lombarde (Cal), prevede la realizzazione di un collegamento stradale superando in sicurezza l’area di frana sul torrente Bitto. La spesa complessiva è di 22.500.000 euro. Di questi 22.100 milioni circa stanziati dalla Regione e 413.658 euro dal Comune di Bema. Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro l’autunno 2025, per una durata di circa 3 anni. Spetterà poi al Comune prendere in carico l’infrastruttura, con gli oneri conseguenti. Ci sarà una gara europea. "Con la realizzazione di questo importante collegamento stradale – ha dichiarato l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi che ha lavorato sul tema col collega Massimo Sertori (Montagna) – risolviamo una situazione di disagio che persiste da quasi 40 anni. Era il 1987 infatti quando una serie di eventi calamitosi resero inagibile la provinciale, mai più riaperta al traffico. Fino a oggi il collegamento è stato garantito da una ex pista di cantiere". Fulvio D’Eri