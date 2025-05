Fino a notte festa grande assicurata

La Magnifica Terra vuol far festa con il Giro d’Italia e sfruttare l’evento per veicolare la propria immagine e quella di tutta la Valtellina. Tante le iniziative messe in cantiere per il passaggio odierno della corsa rosa, la kermesse più importante tra quelle organizzate quest’anno. D’altronde Bormio è legata a duplice mandata con lo sport in generale, con lo sci alpino d’inverno, il ciclismo d’estate e nelle stagioni di mezzo con il calcio per i ritiri delle squadre di serie A e B. Ma adesso è tempo di ciclismo, è tempo di Giro d’Italia. Il vincitore di tappa riceverà, direttamente dalle mani del sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e dall’artista Marco Alberti il premio speciale “Il Battito dello Stelvio“, una scultura in marmo di Carrara che celebra i 200 anni della strada del Passo dello Stelvio, emblema del ciclismo di montagna, spesso decisivo nella storia del Giro.

L’attesa per il Giro è già cominciata: 400 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alberti hanno organizzato al Golf Bormio un flash mob in maglia rosa tra balli e coreografie ispirate alla corsa e alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sempre oggi a partire dalle 13 la piazza V Alpini ospiterà Giroland, il villaggio animato con giochi, musica e premi in collaborazione con RTL 102.5. In paese, il Cristall Bar Mountain Bistrot offrirà street food e prelibatezze locali mentre dalle 17.30 il bar Bormio organizzerà un Music & Pasta Party. Il Pachamama Sports Store accoglierà i visitatori dalle 18 con un Aperitivo & Shop.

La serata si concluderà alle 21 al Clem Pub con una speciale serata Jukebox per proseguire poi con i festeggiamenti fino a tarda notte. Nell’Hospitality Valtellina, allestita all’Hotel Nevada in partnership con la Banca Popolare di Sondrio, gli ospiti invitati potranno godere del momento assaporando i prodotti tipici locali che raccontano la ricchezza gastronomica della Valtellina.

F.D.E.