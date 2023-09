Armati di coltello per derubarlo poi fuggono verso la stazione

Ancora violenza a Lecco e provincia. Un giovane di Mandello del Lario di 24 anni è stato aggredito da tre ragazzi, poi fermati, che gli hanno scippato la collana, un ricordo del nonno che non c’è più. È successo in pieno giorno e in pieno centro a Lecco. Il 24enne stava raggiungendo un locale sul lungolago dove lavora: tre sconosciuti, poco più che ragazzini, tutti di colore, lo hanno assalito alle spalle. Uno gli ha stretto il braccio attorno al collo e gli ha teso uno sgambetto, il secondo impugnava una bomboletta spray al peperoncino, l’ultimo un coltello che gli ha puntato contro quando lui ha provato a reagire. Il mandellese ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha seguito i tre a distanza, fino alla stazione ferroviaria, dove sono saliti su un treno in partenza, salvo scappare di nuovo per l’intervento anche degli agenti della Polizia ferroviaria. La loro latitanza è comunque durata poco, perché sono stati tutti bloccati al centro commerciale Meridiana. "Lo spavento è stato forte, ma ancora di più la rabbia per l’ingiustizia che sono stato costretto a subire impotente", commenta la vittima dello scippo, che segue l’accoltellamento mortale di Malcom, il 25enne del Burkina Faso ucciso in stazione a Calolzio sotto gli occhi della madre, e lo scippo di un collier ad una 53enne, sempre in stazione a Calolzio. In tutti e tre i casi i responsabili sono stati almeno rintracciati praticamente subito. D.D.S.