Aria pulita in aula: "Soluzione da diffondere"

La ventilazione meccanica controllata funziona e quindi si potrebbe pensare di istituirla in tutte le scuole del capoluogo di provincia. Questa una delle richieste contenute nell’interrogazione che il gruppo di minoranza del Partito Democratico del comune di Sondrio inoltrerà al sindaco Marco Scaramellini e al presidente del consiglio comunale sondriese nella seduta prevista per venerdì 31 gennaio.

Il processo della ventilazione meccanica programmata bilancia l’aria immessa ed estratta garantendo il recupero energetico e un conseguente abbattimento dei costi in bolletta. Si traduce in un minore spreco di energia, visto che banalmente le finestre degli edifici non hanno bisogno di essere aperte e quindi il calore rimane costante. Inoltre impedisce un accumulo eccessivo di umidità e contrasta la formazione di muffa.

Questo sistema di è stato installato lo scorso marzo nel plesso scolastico che ospita le scuole secondarie di primo grado della Torelli. "L’opera è stata realizzata in un più ampio contesto di riqualificazione energetica dell’edificio – dicono i Dem sondriesi - È un sistema che permette un ricambio di aria costante".

Considerato che "i sistemi permettono un grande risparmio energetico, specialmente negli ambienti molto frequentati, e gi stessi, mantenendo un ricambio costante di aria, permettono di mantenere ambienti salubri, privi di accumuli microbici e di inquinanti, senza più la necessità di aprire le finestre" i Dem del gruppo di minoranza sondriese chiedono a sindaco e giunta. "se, nelle scuole oggetto dell’intervento, siano stati rilevati cambiamenti relativi ai costi di riscaldamento, se siano state osservate diminuzioni di contagi nel periodo di picco influenzale. E, soprattutto, se sia intenzione installare impianti similari negli altri plessi scolastici".