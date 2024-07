Val Masino, 17enne trascinato dalla corrente nel torrente: è disperso. Ricerche in corso

Ardenno (Sondrio), 9 luglio 2024 – Aveva deciso di trovare un po’ di refrigerio lungo le acque del Masino, tra Carteggio e Ardenno, in Val Masino, in provincia di Sondrio, quando la corrente lo ha trascinato con sè e gli amici non sono riusciti a trattenerlo.

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14, il ragazzino insieme a tre amici ha deciso di fare il bagno nel torrente, ingrossato dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi. All’improvviso, però, si è accorto di non riuscire più a nuotare per raggiungere la riva, perché la corrente era troppo forte. Un amico 22enne si è tuffato, ma non è riuscito ad afferrarlo, ed è stato a sua volta soccorso dagli altri due ragazzi: ha riportato traumi al bacino, alla schiena e a una gamba ed è stato ricoverato all'ospedale Morelli di Sondalo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, per cercare di rintracciare il minorenne, stanno operando i vigili del fuoco, coadiuvati dal soccorso alpino e dai sanitari del 118. Operativi anche tre elicotteri, l'AB412 del nucleo dei vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori e i due mezzi Areu di Sondrio e Brescia. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ardenno.

Il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi, ha chiesto all’Enel di ridurre la portata dell' acqua del torrente Masino dove sono in corso le ricerche. “L’Intento – spiega il primo cittadino – è di diminuire la portata dell'acqua nell'alveo, allo scopo di facilitare le ricerche del 17enne. Ma vedo che è ancora tanta. I volumi, tuttavia, restano notevoli perché nei giorni scorsi le precipitazioni qui sono state forti e prolungate per più giorni”.

Il ragazzino disperso è residente a Rho, in provincia di Milano. Con altri tre era accampato sulle rive del corso d'acqua, in cerca di frescura dall'afa estiva, quando il minorenne ha deciso all'improvviso di scendere in acqua. Ma le acque, in quel tratto, erano impetuose. Gli amici, capito il pericolo, hanno cercato di salvarlo, di trattenerlo, prima che le correnti alimentate dalle forti piogge di questi ultimi giorni lo trascinassero via. Uno degli amici, un ventiduenne, residente a Baggio, quartiere di Milano, nel tentativo di salvarlo, si è ferito, procurandosi diverse fratture alla schiena, a una gamba e al bacino. È stato soccorso dai sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo con un elicottero di Areu decollato dalla base aerea di Caiolo, in Valtellina.