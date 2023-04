Aprica, il bilancio della stagione invernale: +33% di turisti

Aprica (Sondrio), 14 aprile 2023 - Un inverno con poca neve, ma comunque da incorniciare dal punto di vista della presenza di turisti quello che si è appena concluso sulle piste dell'Aprica che hanno registrato il tutto esaurito anche grazie alla nuova seggiovia. «In questo momento abbiamo il 70% degli hotel che ha comunicato i dati all’Osservatorio provinciale e di questi possiamo dire che come presenze abbiamo un più 33% rispetto allo scorso anno - spiega Alessandro Damiani, assessore al Turismo di Aprica - Penso che questo sia dovuto al bel tempo soprattutto nei weekend e poi c’è stato il ritorno degli stranieri in maniera più strutturata rispetto al 2022. Questa è stata in pratica la prima vera stagione post covid. Con la chiusura di marzo rispetto al 2020 siamo a un più 22%, quindi in linea con gli anni pre Covid». L'amministrazione sta già valutando con i gestori degli impianti i prossimi lavori per arrivare all’apertura invernale con la nuova funivia della Magnolta già funzionante. «Ci sono già stati passaggi importanti e tutto il paese è concorde nel dire che questi investimenti sono un volano per la crescita di tutto il comparto turistico. Resta la cautela perchè non è stato un periodo facile, ma gli imprenditori di Aprica vogliono investire».

E in estate si continuerà a lavorare con gli escursionisti che prederanno il posto degli sciatori. «Stiamo già lavorandoci da tempo, abbiamo già una programmazione definitiva, le previsioni riguardo le prenotazioni sono ottime, delle strutture hanno già il sold out per luglio e agosto- conclude Damiani - Sicuramente le sensazioni sono buone e la voglia di fare è tornata tanta in Aprica».