Apre struttura per l’autismo

Un Centro per l’autismo. Apre oggi a Merate, in via don Cesare Cazzaniga. Lo gestiscono i volontari dell’associazione Edo is one. Edo è Edoardo, un bambino con disturbo dello spettro autistico. Suo papà è Francesco, il fondatore dell’associazione Edo is one, che ha sede a Lesmo, nata per sentirsi parte di una rete sociale che includa i bisogni di Edoardo e dei bambini come Edoardo, ma anche i suoi e di tutti i genitori come lui e di tutte quelle persone che ruotano intorno a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. "Lo scopo dell’associazione e più ancora dello sportello è quello di sensibilizzare sulla tematica dello spettro autistico e dare supporto, assistenza e accompagnare lungo tutto il cammino – spiegano da Edo is one -. La lista di attesa con il sistema sanitario nazionale per una diagnosi di sospetto spettro autistico, arriva a due anni". D.D.S.