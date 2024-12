Apf Valtellina: per un lavoro assicurato

Benvenuti dove il "fare" è il miglior modo per imparare. È, questa, la filosofia che sta alla base dei corsi di Apf Valtellina che ieri l’altro a Sondrio, con il primo dei tre open day in programma studenti e famiglie alle prese con la non semplice scelta del "dopo" le scuole medie hanno avuto l’opportunità di conoscere. Ieri l’altro e venerdì 13 dicembre sempre a Sondrio focus sui corsi e gli spazi dedicati alla formazione in ambiti quali la ristorazione, i servizi di sala e bar, la moda, l’edilizia, l’agricoltura, l’allevamento e il benessere, mentre il 14 sarà la volta della sede di Sondalo che aprirà le porte per presentare i corsi in trasformazione agroalimentare, benessere e ristorazione. "Apf Valtellina è il punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio – tiene a sottolineare il presidente Elio Moretti - Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri studenti di sviluppare competenze trasversali e specifiche, fondamentali per costruire una carriera solida e soddisfacente". Il tutto, mediante un ponte concreto tra formazione e lavoro. "La nostra scuola offre una vasta gamma di opportunità di collaborazione con le aziende del territorio – conferma il direttore di Apf Valtellina Evaristo Pini - Attraverso stage, progetti speciali, catering e tirocini, gli studenti possono applicare le conoscenze teoriche acquisite e sviluppare competenze pratiche fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro". In entrambe le sedi Apf offre percorsi triennali, dando poi la possibilità agli studenti di proseguire gli studi diventando Tecnici. Inoltre, la scuola propone apprendistati e corsi specialistici, come il Sab, rivolto a chi desideri intraprendere un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e il corso per assistente di studio odontoiatrico.