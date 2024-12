Apertura piste. Il primo bilancio è molto positivo

Gli sciatori hanno preso d’assalto le piste delle località della provincia di Sondrio che hanno deciso di aprire i battenti nell’ultimo weekend di novembre: Livigno, Aprica e Valchiavenna. A Livigno, oltre alle piste della Sitas aperte da qualche giorno, gli sciatori si sono potuti divertire anche su quelle della ski area del Carosello 3000 che è stata "invasa" da un mini esercito di appassionati, pronti a godersi le prime discese dell’anno in una giornata di sole bellissima. Piste tirate a lucido, come conviene, e pazienza per il freddo pungente ma alla fine in linea con le temperature stagionali. "L’apertura stagionale ha avuto un grandissimo successo – dice Camillo Bertolini, marketing manager di Carosello 3000 -, oltre ogni nostra più rosea previsione. Di gente sulle piste se ne è vista parecchia, noi abbiamo avuto 2.500 primi ingressi nella giornata di sabato e ben 6.000 primi ingressi in quella di domenica per un successone. Grazie al sistema di innevamento programmato, ampliato a affinato nelle ultime stagioni, abbiamo potuto proporre piste in ottime condizioni che hanno permesso agli sciatori di divertirsi senza nessun problema". E ancora: "Siamo riusciti ad aprire circa il 25% delle piste, ma contiamo di aumentare la percentuale già nei prossimi giorni e nelle prossime settimane provando a raggiungere il 100% o qualcosa di simile per le festività natalizie. Ovviamente dipenderà anche dalle precipitazioni (nei prossimi giorni è prevista qualche debole nevicata ndr) e dalle temperature". F.D’E.