Intervento della Stazione

di Morbegno della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Soccorso alpino ieri, nel primo pomeriggio, per un uomo di 69 anni scivolato nel bosco in una zona impervia al confine tra i comuni di Morbegno e Cosio. Dopo l’attivazione da parte della centrale di Soreu delle Alpi, sono partiti sette tecnici del Cnsas. L’anziano, trasportato in ospedale per accertamenti, si trova in discrete condizioni.