Animali misteriosi e sconosciuti. La natura? Può essere magica

Ultime ore per poter visitare “Fauna“, la storica mostra dell’artista catalano Joan Fontcuberta, arricchita di fotografie inedite in dialogo con alcuni reperti originali del museo Kosmos. Fotografie, animali tassidermizzati, disegni, oggetti, carte, documenti compongono la variegata architettura dell’esposizione che ruota attorno alla figura del fantomatico biologo tedesco Peter Ameisenhaufen (nella foto) che, tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, descrisse e classificò animali decisamente insoliti, per non dire ‘misteriosi’, non assimilabili a nessuna delle specie conosciute. La mostra nasce dal presunto ritrovamento, del tutto casuale, dei suoi materiali ed è giocata sul rapporto tra verità e finzione, arte e scienza.

Nel progetto allestitivo di Kosmos, oltre ad alcuni modelli tassidermizzati già esposti in precedenza, trovano spazio anche alcuni animali della collezione teratologica del museo che hanno acquisito nuovi significati grazie alle fotografie scattate appositamente per questa mostra da Fontcuberta. La serie Fauna, una tra le più note dell’artista, è stata presentata per la prima volta nel 1989 al Museo di Zoologia di Barcellona per poi essere ospitata nei musei di Storia naturale di tutto il mondo. La mostra sarà aperta oggi dalle 10 alle 18. Ingresso 6 euro, gratuito bambini 0-5 anni. Il biglietto comprende anche l’ingresso alla collezione permanente.

Manuela Marziani