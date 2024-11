Anestesisti e rianimatori al Morelli. I nuovi arrivati sono tre valtellinesi

Tre nuovi specialisti per l’Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Morelli di Sondalo. Già di per sé la notizia è positiva, ma lo è ancor di più se si considera che tutti e tre i giovani medici sono valtellinesi. Sono Nicholas Bianchi Bosisio di Villa di Tirano, Andrea Borromini di Talamona e Chiara Giordano di Bormio, che dopo un anno di lavoro a Sondalo da specialisti in formazione e la conclusione della Scuola di specializzazione, dal primo novembre sono stati assunti a tempo pieno e indeterminato nella Struttura complessa diretta dal dottor Fabio Sangalli. "Sono certa che, oltre al legame con la valle, nella loro decisione di rimanere nella nostra Asst abbia influito l’ambiente di lavoro sereno e la progettualità in atto" commenta il direttore generale Monica Fumagalli.

"È molto bello e incoraggiante che tre giovani e validissimi colleghi valtellinesi abbiano deciso investire sul loro territorio – aggiunge il dottor Sangalli –. In questo percorso hanno seguito un’altra collega di Tirano, Francesca Bettini, che dopo essersi specializzata all’Università di Milano-Bicocca e aver iniziato a lavorare al San Gerardo di Monza, ha deciso un paio di anni fa di tornare in valle e unirsi al nostro gruppo a Sondalo. Ora la vera sfida è rendere le nostre strutture attrattive anche per i colleghi che non hanno legami così stretti con il territorio. Questo percorso è avviato e due dottoresse, Martina Locatelli, milanese, e Francesca Isella, lecchese, hanno già scelto di venire a lavorare con noi a Sondrio. Per poter proseguire su questa strada, in un momento in cui la disponibilità di specialisti anestesisti rianimatori è scarsa ovunque, la nostra missione è quella di offrire un progetto credibile e l’alta qualità dei nostri professionisti, in più abbiamo il bonus della qualità della vita in valle".

Sara Baldini