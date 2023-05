Ancora chiusa la strada per Valbrona

La provinciale della Valbrona resta chiusa. Per quanto non sia sa, probabilmente sino alla fine del mese, forse anche di più. I tecnici incaricati di valutare i danni provocati dalla frana che la vigilia della Festa di liberazione si è abbattuta sulla Sp 46 tra Onno di Oliveto Lario in provincia di Lecco e Valbrona in provincia di Como hanno ultimato i sopralluoghi ed emesso il loro verdetto. "Lungo alcuni tratti di strada occorre posizionare barriere e reti paramassi", spiega Fabio Valsecchi, responsabile del settore Viabilità di Villa Locatelli. Non è un intervento particolarmente complicato e nemmeno eccessivamente lungo né costoso. "Occorre tuttavia reperire i materiali necessari", sottolinea sempre Valsecchi. E al momento il materiale necessario per allestire le protezione non sono disponibili in pronta consegna. Nel frattempo i rocciatori sono comunque all’opera e stanno proseguendo il lavoro per ultimare il disgaggio di tutti i detriti ancora pericolanti e per bonificare il versante da cui si è staccato lo smottamento per scongiurare altri crolli. La frana si è verificata all’imbocco della prima delle gallerie della provinciale salendo da Onno. Ha interessato un tratto tuttosommato molto limitato di strada. D.D.S.