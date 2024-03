Amore, stato d’animo. Un omaggio danzante al Portogallo

Pippo Delbono, uno degli artisti italiani di maggior intensità poetica, amato e seguito da anni anche all’estero, porta al teatro Fraschini (stasera e domani alle 20,30 e domenica alle 16) il suo spettacolo, Amore. Il progetto nasce dall’incontro e dall’amicizia fra Delbono e il produttore teatrale italiano da anni attivo in Portogallo, Renzo Barsotti e dal loro desiderio di realizzare insieme uno spettacolo sul Portogallo. Da qui inizia la ricerca sull’amore come stato dell’anima. Un omaggio alla poesia, che vede Delbono narratore-protagonista e gli attori danzare come figure mute.