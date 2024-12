Amo: progetto pilota di mobilità sociale in bassa Valtellina per anziani e disabili

Non è la prima persona singolare del verbo amare, ma c’entra comunque con l’amore inteso come "avere a cuore l’altro". Si chiama Amo - Aiuto alla mobilità sociale in bassa Valtellina e rappresenta un progetto pilota con caratteristiche uniche nell’arco alpino, che sperimenta una gestione della mobilità fragile coinvolgendo diverse componenti della comunità.

Amo è stato presentato mercoledì scorso a Morbegno, presso la sede della Fondazione Ambrosetti Paravicini alla presenza dei rappresentanti delle variegate realtà del privato sociale e for profit che, con il sostegno dell’ente pubblico, portano avanti questa iniziativa rivolta ad aiutare persone anziane, con disabilità, sole e/o fragili che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente.

Il servizio può essere occasionale (spot) o continuativo ed è rivolto ai residenti nei 25 Comuni della Comunità montana Valtellina di Morbegno per facilitare i servizi a domicilio e l’accesso ai servizi socio sanitari, fra cui i centri diurni I Prati a Regoledo di Cosio della cooperativa Grandangolo, quello per disabili della Casa Madonna del Lavoro Opera Don Guanella a Nuova Olonio e quello della Fondazione Ambrosetti a Morbegno.

Il progetto è stato finanziato sull’ultima edizione del Bando Volontariato di Regione Lombardia e ministero del Lavoro e delle politiche sociali con 100.000 euro a cui si aggiungono 25.000 euro di cofinanziamento del partenariato.

La rete è stata supportata dal Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio dai suoi esordi all’accompagnamento all’attuazione, tutt’ora in corso. Attualmente i volontari sono una cinquantina, 15 gli enti coinvolti e 20 i mezzi a disposizione. Beneficiari del servizio a spot attualmente 150 (previsione futura circa 250), un centinaio invece per il servizio a navetta.

Per poter usufruire del servizio, conoscere meglio il progetto e candidarsi come volontario/a e/o effettuare una donazione al sodalizio è possibile visitare il sito internet www.amo-valtellina.it (o mail a progetto@amo-valtellina.it).