Amanti dei cavalli in provincia. Nasce un’associazione. Si chiama Cavalieri delle Valli

Dall’amore per i cavalli nasce la prima associazione valtellinese dedicata al mondo equestre. Costituitasi a Verona nel corso dell’importante evento della fiera dei cavalli (il gruppo valtellinese è stato ospite nello stand di Engea, ente nazionale guide equestri ambientali) è denominata "I Cavalieri delle Valli". L’associazione intende essere punto di riferimento di questo settore in Valtellina. Il suo presidente è il villasco Stefano Rumo da sempre attento conoscitore ed esperto dell’universo dei cavalli. "L’associazione nasce da un gruppo di volenterosi e sognatori operatori del settore ippico provinciale allo scopo di promuovere l’attività equestre in tutte le sue forme - dichiara il presidente Rumo - Dall’ippoturismo allo sport e allo spettacolo con un occhio di riguardo alla formazione dei futuri cavalieri che amando il cavallo vogliono praticare attività in sella con sicurezza, professionalità e adeguata preparazione. Fondatori dell’associazione oltre ai centri ippici anche alcuni soggetti singoli che hanno dato disponibilità a dedicarsi in maniera volontaria al funzionamento del gruppo. Per ora vengono rappresentati mediante i singoli centri ippici associati circa 500 cavalieri o aspiranti tali a livello provinciale. Siamo una decina di fondatori di cui sette presidenti di associazioni sportive dilettantistiche. Gli associati vanno da Chiavenna e sono distribuiti su tutta la valle fino a Livigno". Una associazione che già da ora ha in programma numerose iniziative proprio per permettere alla comunità valtellinese di avvicinarsi e conoscere il mondo equestre e fortificare con passione e competenza una delle più affascinanti relazioni ossia quella tra uomo e cavallo, animale da sempre amico fraterno dell’uomo. Il presidente Rumo lancia anche un appello. "Chiuque. Privato o centro ippico che avesse intenzione di far parte della nostra associazione o che semplicemente desiderasse sapere qualche informazione in più è invitato a seguirci sulle pagine social dedicate o a contattarci al 3487625614". Il consiglio di amministrazione è composto da: Stefano Rumo, presidente, Mirko Pilotto, vicepresidente, Silvia Franzoni, segretario. I centri ippici attualmente coinvolti sono sette. Ga.Ga.