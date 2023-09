AltroFestival. Protagonista la montagna

Weekend di chiusura per la 5^ edizione dell’Alt(r)o Festival della Valmalenco, dal titolo "I paesaggi invisibili, la bellezza dell’ordinario, tra terre di mezzo e spazi dimenticati". Si incomincia sabato con "Alito di vento, fruscio di foglie", con Stefano Scherini (attore e regista), Giovanna Scardoni (attrice e drammaturga) e Michele Comi, geologo e guida alpina (foto). Il ritrovo è alle 14 in piazza Roma a Torre mentre la "piece" teatrale sarà alle 15.30 nella contrada di Milirolo. Sempre sabato alle 17, in località Prato, si terrà "Altro Suono + Field Studies" con Paolo Novellino e Glauco Salvo musicisti e ricercatori sonori. Domenica alle 9.30 si terrà Sporadica, site-specific performance.