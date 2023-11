Altre spaccate nella notte nel capoluogo lariano. Torna l’incubo di negozianti e residenti comaschi

Spaccate a raffica giovedì notte in via Rezzonico, con parecchi danni ma apparentemente senza furti. Ieri mattina, il titolare del negozio di parrucchiere La Boheme ha trovato il vetro della porta di ingresso sfondato. Poco distante, a tre auto parcheggiate nella stessa strada è stato spaccato il lunotto, anche in questo caso con danni importanti. Infine la terza incursione è avvenuta in via Brambilla, a pochi passi di distanza, dove qualcuno ha fatto irruzione nella scuola materna: qui sono stati messi sotto sopra alcuni locali, e l’unico ammanco, stando all’inventario fatto ieri mattina, sarebbe un giocattolo robot illuminato. Sul posto è intervenuta la polizia con anche la scientifica, alla ricerca di eventuali tracce o impronte lasciate da chi ha commesso i danneggiamenti. Episodi analoghi erano avvenuti la notte tra il 26 e 27 ottobre tra via Giovio e via Cadorna. Pa.Pi.