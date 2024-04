Alta tecnologia al Mattei per la maturità. Nel ricordo di Daniele

Pro Valtellina e La Voce di Daniele donano un sistema di proiezione Hi Tech all’Istituto Mattei di Sondrio, dove il ragazzo studiava. Un’apparecchiatura ad alta tecnologia, versatile e performante, da utilizzare per lavori di gruppo, per l’esame di maturità e nei laboratori quotidiani, e che accresce le competenze degli studenti sviluppando le loro attitudini: il proiettore di ologrammi è ora in dotazione al laboratorio dell’Istituto tecnico Mattei di Sondrio, una scuola sempre al passo coi tempi, grazie al progetto "La voce di Daniele", nato per ricordare il giovane Bertolini, tragicamente scomparso nel 2018, sostenuto da Fondazione Pro Valtellina.

Nei giorni scorsi, è stato il dirigente scolastico Massimo Celesti a presentare ai genitori di Daniele, Gianna e Gianpiero (nella foto), al presidente di Pro Valtellina Marco Dell’Acqua e al consigliere Pinella La Fata gli utilizzi del sistema di proiezione che arricchisce e integra l’offerta di apparecchiature al servizio della didattica in uso nei laboratori dell’istituto. Il sistema di proiezione high-tech Hypervision SmartV 75, che lavora in sinergia con una piattaforma software per la gestione dei contenuti, è in grado di generare esperienze 3D.

F.D’E.