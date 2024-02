Alt in Valtellina e Valchiavenna al “piano lupo“: migliaia di firme consegnate al Ministero a Roma

Il problema delle predazioni in provincia di Sondrio, da parte di lupi o degli orsi, è assai sentito tanto che sono state parecchie le denunce da parte degli allevatori valtellinesi e valchiavennaschi. Tanti gli episodi che nel 2023 hanno decimato alcune greggi, con gli allevatori infuriati per le gravi perdite economiche che chiedono provvedimenti adeguati alle autorità competenti per risolvere la problematica. Allevatori e comitati di cittadini hanno inoltre promosso delle iniziative per far conoscere le loro ragioni in merito a questo gravissimo problema e a novembre hanno consegnato al ministero dell’Agricoltura ben 6589 firme, raccolte in provincia di Sondrio, per bloccare un "piano lupo", a loro modo di vedere, sbilanciato in favore della conservazione. Ma una soluzione non la si è ancora trovata… F.D’E.