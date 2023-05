Allerta frana in Svizzera, Brienz si è già spopolato: abitanti evacuati

È diventato un villaggio fantasma Brienz-Brinzaul, un piccolo borgo del Canton Grigioni di neppure 180 anime, a 20 chilometri da Madesimo, sul quale incombe una frana di 2 milioni di metri cubi di roccia. I geologi sono certi del disastro imminente e così hanno convinto il governo del Cantone a ordinare lo sgombero del paese.

Entro le 18 di venerdì non ci dovrà più essere nessuno in paese, ma tutti gli abitanti, un centinaio di residenti in questo periodo dell’anno, hanno preferito non attendere oltre e sono già fuggiti. Così da un paio di giorni il piccolo borgo che si trova su una terrazza naturale lungo la strada che collega Lenz a Davos, a 1150 metri di altezza, è completamente disabitato. A fare la spola sono gli abitanti di 2 fattorie per accudire durante il giorno i loro animali, che sono rimasti nelle stalle, ma anche per loro si sta cercando un rifugio a valle.

"La frana si trova proprio sopra il villaggio e le attuali misurazioni mostrano un’elevata accelerazione lungo una vasta area - hanno spiegato nella loro relazione gli esperti -. Si stima che due milioni di mc di materiale roccioso cadranno o scivoleranno verso valle entro un periodo che varia da 7 a 24 giorni". Per i geologi non si tratta di una sorpresa, sono almeno 20 anni che il villaggio di Brienz viene monitorato da sofisticati apparecchi elettronici che registrano ogni minimo movimento del terreno. Del resto è almeno un secolo che hanno iniziato a manifestarsi i segni di uno scivolamento verso valle della parete che sovrasta l’abitato.

Più che schiacciato da una massa di detriti rischia di essere trascinato via, segni di scivolamento da anni si notano su case e il campanile della chiesa è parzialmente inclinato verso valle. Il clima impazzito ha fatto il resto e spostamenti che erano stati di millimetri negli ultimi anni, sono accelerati in maniera esponenziale dall’inverno. Già da mesi fa si era cominciato a parlare di evacuazione, ma il termine era stato previsto entro l’autunno, la frana però ha iniziato a correre e così il Comune è stato costretto a rivedere i piani. Ora si attende solo il disastro e nonostante le simulazioni e i modelli matematici nessuno può dire in che modo la frana scenderà. Se sarà graduale il paese potrebbe salvarsi, se il distacco sarà netto per Brienz ci sarà ben poco da fare.