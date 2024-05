Alle pendici della Grigna l’anteprima coi tramezzini

Un autore originale, una location particolare e diverse combinazioni di tramezzino da degustare. Sono gli ingredienti dell’anteprima in programma sabato alle 16 del GRRRigna Comics 2024, il Festival del fumetto diffuso della Valsassina, alle pendici della Grigna. L’autore originale è Stefano Ser Togni, fumettista di talento bergamasco, autore di un Trattato Georomantico sulla Tecnica del Tramezzino. La location è la vigna Indovino a Indovero di Casargo.

I tramezzini saranno da degustare insieme a un calice di buon vino al costo di 10 euro. "Ser è un fumettista apprezzato per la capacità di sperimentare strade nuove, e ci è sembrato perfetto il connubio con la vigna Indovino, simbolo di passione, pazienza e coraggio", spiegano i promotori dell’evento, organizzato dai volontari dall’associazione culturale La Fucina.

Il fumetto in vigna è una delle tappe di avvicinamento al GRRRigna Comics, in programma a Barzio, Cremeno e Pasturo dal 31 maggio al 2 giugno con fumettisti di fama, disegnatori, sceneggiatori ed editori da tutta Italia. Non mancheranno laboratori, occasioni di gioco, divertimento e musica. "In un contesto in cui la “nona arte“ viene evocata in modo seriale, con la riproposizione del medesimo format e accostata ad altri settori dell’intrattenimento, il GRRRigna Comics esprime la volontà di rimettere al centro il fumetto e valorizzare le persone professionalmente coinvolte offrendo momenti di incontro ravvicinati con il pubblico – spiegano sempre da La Fucina – Il festival è quindi una proposta innovativa che vuole restituire il ruolo culturale che il fumetto nei decenni ha assunto ma che negli ultimi anni ha lasciato il passo alla semplicistica visione di opera di intrattenimento".

Daniele De Salvo