Allarme bomba in piena notte alla stazione ferroviaria di Chiasso, a mezzanotte e un quarto di mercoledì. Una segnalazione che, alla fine di lunghe verifiche, si è rivelata infondata, ma che ha immediatamente fatto scattare il protocollo per la messa in sicurezza e i necessari accertamenti. La notizia, in Italia, è giunto al centralino dei carabinieri di Como attraverso il Ccpd, il Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso. Contemporaneamente è scattato l’allarme in Svizzera, che riguardava la presenza di un ordigno all’interno della stazione internazionale di Chiasso. Gli uffici sono stati evacuati in attesa degli Guardia di finanza di Ponte Chiasso, intervenuta con gli artificieri, assieme alla polizia cantonale svizzera. Tutti gli ambienti della stazione sono stati passati al setaccio, con un lavoro durato quasi tre ore e mezza. Verso le 3.30 l’allarme è rientrato, quando si è potuto affermare che si era trattato di una falsa informazione. A quel punto l’attività della stazione e degli uffici del Ccpd sono tornati alla normalità.