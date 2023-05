All’Abbazia in scena la vita quotidiana medioevale

Al via da oggi la manifestazione internazionale di ricostruzione storica medioevale Trecentesca, ambientata nell’epoca viscontea e legata alla battaglia di Casorate. Pur presentandosi senza gli accampamenti militari e la rievocazione della battaglia, offre l’interessante possibilità di conoscere l’aspetto fondamentale della vita quotidiana con la scoperta dei mestieri e della "industriosità" medievale che alcune tra le migliori compagnie di rievocazione storica in Italia, coordinate dalla Compagnia di Porta Giovia, realizzano offrendo un approccio alla conoscenza del Medioevo in modo rigoroso, didattico e attraente al contempo. Il prato cinto dietro l’abbazia avrà le tettoie dei mercanti, artigiani, tessitori, tintori.

Ci saranno scene di vita quotidiana, come la riscossione delle tasse al mercato, shopping dei nobili, rissa all’osteria, furto e cattura del ladro. I visitatori avranno a disposizione dei punti di ristoro da sabato mezzogiorno e la possibilità di degustare una cena medioevale nella sera di venerdì. Il Museo dell’Abbazia, che anima tutto l’anno il cenobio monastico di Morimondo con le visite, le mostre e le pubblicazioni, propone una versione dimostrativa di laboratori didattici di miniatura ed erboristeria, tipici di attività dei monaci, facendo assaporare la paziente attività che i religiosi di Morimondo hanno svolto. Christian Sormani