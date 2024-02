Alla ricerca di una svolta nella vita. I racconti di chi affronta il cambiamento La XX edizione del concorso letterario "Città di Pavia - Caratteri di Penna" si focalizza sul tema de "La svolta". Aperto a scrittori non professionisti dai 16 anni in su, con una sezione speciale per giovani scrittori tra i 12 e i 15 anni. Scadenza per l'invio dei racconti brevi il 31 maggio, con premiazione il 6 ottobre. Tema del cambiamento come motore della vita.