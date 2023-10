Alfa Romeo leggendarie. Rivive il mito degli anni ’70

LEGNANO (Milano)

Un tuffo nella storia dei più leggendari modelli Alfa Romeo dagli anni Settanta a oggi. Una trentina di modelli selezionati hanno ripercorso la storia del marchio del Biscione degli ultimi cinquant’anni negli spazi di Alfa Garage della concessionaria Fratelli Cozzi. Un appuntamento di grande richiamo nella sede di viale Toselli a Legnano che ha richiamato centinaia di appassionati: trenta selezionatissime auto hanno fatto bella mostra di sé, rinvigorendo una passione sempre più diffusa che fonda le radici sul prestigio dello stemma del Biscione, e facendo leva su vetture che hanno fatto anche la storia del leggendario cinema “poliziottesco“ italiano. "Abbiamo voluto celebrare la storia del marchio Alfa Romeo che ha tracciato dei solchi indelebili nella memoria collettiva – dice Roberto Cozzi, ideatore del concorso e amministratore delegato della Fratelli Cozzi –. L’importante adesione da parte dei collezionisti, ma soprattutto la grande qualità delle auto che sono state presentate, ci dicono che l’attenzione per le auto classiche non è una moda ma una vera e profonda passione, che come concessionaria portiamo avanti da 67 anni sul territorio. L’idea, per il futuro, è di far diventare questo un appuntamento periodico aprendolo a tutto il pubblico". Le auto in concorso sono state suddivise in sei classi, ribattezzate con i nomi di altrettante pellicole di genere poliziottesco che negli anni hanno visto le Alfa Romeo grandi coprotagoniste. La giuria ha alla fine assegnato il premio “Best in Show“ alla Giulia 1.6 Bollo Oro "per la rarità del modello e il suo stato di conservazione".