Alessia e il suo linguaggio poetico “Prima” della pellicola di Valsecchi

La storia è quella di Alessia, una ragazza disabile, poetica e imprevedibile, che da sola sa fare poche cose, ma inventa frasi surreali e conia parole, e sa a memoria centinaia di brani musicali. Ogni giorno spiazza chi ha la sensibilità di decodificare il suo linguaggio nuovo. Alessia e i suoi genitori, Paolo Ghezzi ed Emanuela Artini, sono protagonisti e interpreti del documentario "La poesia del tuo linguaggio" del regista sondriese Matteo Valsecchi (nella foto) che oggi sarà proiettato in prima assoluta al Convitto Palmieri di Lecce per il Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile (www.leccefilmfest.it). Il documentario dura 19 minuti ed è stato realizzato in collaborazione con Nereal, altra realtà made in Valtellina.

"Mi fa molto piacere che il mio documentario venga proiettato, per la prima volta, proprio in questo festival attento a lavori che hanno meno spazi per essere visti – dichiara Valsecchi, classe 1989 e un buon curriculum nel quale spicca il suo essere stato uno degli assistenti alla regia di Pupi Avati per il film "Un ragazzo d’oro" –. Non è un documentario sui problemi della disabilità, ma solamente la storia poetica di una ragazza particolare, e la storia dei suoi genitori, che cercano di entrare in contatto con il suo mondo difficile da interpretare". Il trailer su YouTube o sul sito www.matteovalsecchi.it.

S.Ba.