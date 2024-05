Albero centenario a rischio per colpa di un cantiere

Ha più di cento anni. Ha superato indenne due conflitti mondiali, l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’incedere dell’età. Generazioni di monticellesi hanno goduto della sua bellezza e della sua ombra e hanno giocato attorno al suo tronco. Ora però quella pianta secolare, che è l’essere vivente tra i più longevi del paese, sta soffrendo. Le sue radici sono state esposte dalla terra e recise per lasciar posto al cantiere per realizzare un chiosco nel parco pubblico in cui l’albero cresce. Si tratta di una Parrotia Persica del parco della Biblioteca comunale di Monticello, una celebre Limonera neoclassica. "Questa pianta attualmente vive un momento di grande sofferenza, stante il cantiere aperto alcuni mesi fa e fermo da ormai un mese, per la realizzazione del chiosco all’interno del parco – spiegano Luca Pozzi e Renato Ornaghi, due concittadini preoccupati per le sorti del monumento naturale -. Dato che difficilmente quel cantiere chiuderà prima dell’estate, il rischio serio è che le radici della pianta, esposte all’aria da settimane per più della metà del diametro del fusto, si secchino e portino l’albero a una fine che tutti i monticellesi vorranno senz’altro scongiurare, dato il valore unico di quel luogo, iconico per tutti noi". D.D.S.