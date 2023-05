Al Museo del Ghisallo il “siluro“ di Ganna per il record dell’ora

Fine settimana da campioni al Museo del Ciclismo del Ghisallo: da venerdì a domenica, accanto alla collezione di Maglie Rosa e alle bici donate dai campioni, sarà in mostra anche la bicicletta con cui Filippo Ganna (nella foto) ha stabilito il record dell’ora. Occasione, la Giornata Mondiale della Bicicletta che l’azienda Pinarello produttrice del “siluro“ che ha sbriciolato il precedente record vuole celebrare col Museo. Occasione per visitare la mostra dei caschi aerografati da Stefano Barzaghi, esposti da giovedì al 31 luglio (9.30- 17.30, ingresso a 6 euro, sconti per pensionati, ragazzi e a chi si presenta in sella).