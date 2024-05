Al “Diocesano“ aspettando la Santa Crus

Oltre cent’anni di storia in mostra al Museo Diocesano di Brescia, in attesa di rivivere dopo dodici anni la Santa Crus di Cerveno. Sarà ospitata fino al 12 maggio nel “Diocesano“ la mostra dedicata alla manifestazione dei cervenesi che ha importanti connotazioni folcloristiche, artistiche, storiche e religiose per il forte legame al Santuario della Via Crucis di Cerveno. Nel “Sacro Monte“ sono disposte quattordici cappelle popolate da 198 statue lignee a grandezza naturale, scolpite da Beniamino Simoni e da Andrea Fantoni che, con straordinaria forza espressiva, rappresentano le quattordici stazioni della Via Crucis. Domenica 26 maggio alle 14,30 e poi il 2 giugno alle 3 – in un suggestivo percorso notturno e all’alba – si terrà la Santa Crus 2024, dopo dodici anni di attesa, due anni in più del solito a causa della pandemia.

Nel frattempo la mostra aperta al Museo Diocesano si propone di offrire al visitatore uno scorcio di questa tradizione e far conoscere la Santa Crus ripercorrendo le diverse tappe nel tempo e cogliendo le trasformazioni che la comunità di Cerveno ha apportato dall’edizione originaria alle ultime più elaborate forme di teatro popolare, attraverso notizie, fotografie, pubblicazioni, materiali decorativi, costumi e accessori. L’esposizione dà modo di capire quanto sia stretto il rapporto fra le 198 statue in legno e gesso di Beniamino Simoni e Andrea Fantoni presenti al Santuario della Via Crucis di Cerveno, il cui restauro è stato ultimato recentemente, e la rappresentazione vivente della Passione che si snoda lungo un percorso prestabilito all’interno e all’esterno dell’abitato di Cerveno coinvolgendo l’intera popolazione locale, sia nella veste di personaggi sia nei preparativi che sono iniziati ormai da mesi.

F.P.