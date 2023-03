Al De Andrè la commedia Montagne russe

Montagne russe sul lago di Como. Domani va in scena a Mandello del Lario lo spettacolo “Montagne russe“, commedia divertentissima dello sceneggiatore, drammaturgo e regista francese Eric Assous. A interpretare il protagonista maschile è l’istrionico Corrado Tedeschi, per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari. La commedia è in due atti e ha una durata di 120 minuti. Costo del biglietto: 25 euro. Dal sito del Comune è possibile scegliere il posto e pagare tramite carta di credito. Altrimenti il botteghino del teatro comunale De Andrè apre la sera dello spettacolo alle 20.15. Non è possibile il pagamento in contanti.