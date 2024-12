Aggressioni in strada. Donna di 44 anni portata in ospedale

Ancora violenti alterchi nella notte tra sabato e domenica a Sondrio. La prima uscita per gli operatori di Areu è stata verso le 4.15 in via Quadrio, la strada che passa davanti ai giardini Sassi, dove si trovava una donna di 44 anni malconcia in seguito a un’aggressione giunta al culmine di una lite. Sul posto i carabinieri, mentre la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde. Neppure un’ora più tardi, erano le cinque passate da poco, un altro intervento, sempre catalogato come aggressione, questa volta in via Bassi, zona residenziale e normalmente molto tranquilla. In questo caso a intervenire sono stati gli agenti della questura: coinvolto un ragazzo di soli 19 anni che non ha tuttavia avuto bisogno di cure mediche. E si è chiuso con diversi infortuni anche questo primo weekend di sciate in provincia di Sondrio. Sabato i più seri si sono concentrati tutti a Campodolcino, lungo la Pista Vanoni, mentre ieri è stata la volta di Livigno, con un’infinità di cadute e i soccorsi attivati sulle piste Gipeto 2, Cassana e al Carosello 3000 per persone poi trasportate al Punto di primo intervento del paese e in ospedale a Sondalo.S.B.