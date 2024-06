Addio a Rovedatti sindaco di lungo corso

Albosaggia ha perso uno degli storici sindaci del paese. Dopo una lunga malattia si è spento lunedì scorso Antonio Rovedatti, che è stato sindaco del Comune orobico per lungo tempo, dal 1990 al 2004. Il funerale è stato officiato mercoledì, alla presenza dei parenti più stretti e di poche altre persone tra i quali l’attuale sindaco Graziano Murada, e di fatto solo dopo le esequie, per espressa volontà della famiglia, si è saputo della morte di Rovedatti.

Classe 1944, Rovedatti ha lavorato a lungo nella filiale della Banca Popolare di Sondrio di Montagna in Valtellina. Nei suoi 14 anni di mandato ha fatto molto per Albosaggia, dal restauro del municipio all’ampliamento del campus scolastico solo per citarne un paio. Anche dopo la sua uscita di scena politica aveva continuato ad aiutare i suoi concittadini, sempre in maniera riservata e schiva un po’ come era lui personalmente. Albosaggia perde un cittadino illustre, molto preparato nel settore economico e amministrativo. Rovedatti era stato anche al vertice del Consorzio di depurazione del Sondriese.