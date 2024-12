Acqua San Bernardo partner in pista

Acqua San Bernardo firma una partnership con Santa Caterina Valfurva all’insegna di sostenibilità, amore per la montagna e passione per gli sport invernali. È infatti nel segno di questi valori che nasce la nuova collaborazione tra la pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva e la San Bernardo. La partnership è stata presentata ieri mattina nel comune di Valfurva alla presenza, fra gli altri, dell’amministratore delegato di San Bernardo Antonio Biella, del sindaco di Valfurva Luca Bellotti, del sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e di personalità sportive locali quali Marco Confortola e Silvano Barco. Il Comune e San Bernardo hanno in programma di investire nello Snowfarming, tecnica già presente da anni a Livigno che permette di conservare la neve invernale, accumulandola e proteggendola con materiali isolanti, per poi poterla usare in autunno per innevare (parzialmente) la pista.

F.D’E.