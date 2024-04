Abdoul paralizzato dopo un tuffo nel torrente, raccolta fondi per aiutare il ragazzino

Via alla raccolta fondi per Abdoul, il ragazzino che nell'agosto 2021, a 11 anni, ha rischiato di annegare dopo un tuffo nel torrente a Delebio, in Valtellina, dove vive con la famiglia. Salvato dal carabiniere-eroe Simone Ambu, Abdul è però rimasto sott'acqua per troppo tempo senza ossigeno. Da lì il coma e la paralisi che lo costringe su una carrozzina.

Il padre del ragazzo, che oggi ha 14 anni, ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe per acquistare un'auto per il trasporto dei disabili. “Abdoul ha avuto un peggioramento delle sue condizioni già precarie – spiega il padre, Ousmane Bance –. Ora è sempre collegato al respiratore artificiale”.

Fin da subito la solidarietà della comunità di Delebio ha aiutato la famiglia di Abdoul a sostenere le cure per la riabilitazione. Ora però il ragazzino ha bisogno di un'auto speciale per disabili per essere trasportato quotidianamente nei vari centri di terapia “visto che – ha detto il padre – siamo obbligati a rivolgerci a servizi privati esterni”.