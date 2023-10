“A stecchett” o “in riga”. È sempre dura

Magni

Tutto il bar si è fermato, quando, l’altro pomeriggio inoltrato, il signor Astolfi è entrato ordinando a gran voce alla giovane barista: "Per favore un latte macchiato". I giocatore hanno smesso di litigare e sono rimasti lì imbambolati con le carte in mano a guardare, esterrefatti, il signor Astolfi, lo stesso hanno fatto quelli del biliardo con la stecca in mano, mentre sono diventati silenziosi i clienti che stavano litigando per il calcio. Perché tutto questo gelo pieno di sorpresa e di interrogativi? Perché, ogni pomeriggio fino al giorno prima, quando giungeva al bar il signor Astolfi ordinava: "Per favore il solito doppio whisky senza ghiaccio". Adesso invece, improvvisamente, le voglie erano miseramente scadute al latte, pur macchiato. Compreso subito le sgomento nei pensieri di tutta la schiera dei clienti presenti, il signor Astolfi ha spiegato, con voce tra l’arrabbiato e il rassegnato: "El dutur el m’ha mettù a stecchett, basta con gli alcolici". Per spiegare che il medico gli aveva proibito di "darci dentro" con i liquori, il signor Astolfi ha adoperato la comune metafora dialettale del "mett a stecchett". Significa stare a scarsità di cibo, di mezzi, di danaro, consentire a una persona appena la sopravvivenza. Il modo di dire si allarga poi ad altre privazioni come quella toccata al signor Astolfi. Ma cosa c’entra "el stecchett", ovvero un picco stecco? Già il nome riguarda una minuscola cosa. Il detto verrebbe dallo stecchino sul quale venivano infilate piccole porzioni di cibo da dar da beccare facilmente agli uccellini. Per altri invece deriva dallo stecchetto sul quale, un tempo lontano, erano ficcati pane duro e pezzi di polenta essiccata per consentire sopravvivenza agli schiavi. Il dialetto dispone di altri modi di dire con lo stesso significato. Sono: "El m’ha mettù a pann e pessit", e "Al m’ha mettù in riga". Uno di certo non combatte la fame con i pesciolini. "Stare in riga" invece vuol dire andare diritti e non guardare alle prelibatezze.

